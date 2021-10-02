زملاء المدرسة يودعون الطفلة «نورهان».. ضحية الإهمال الطبي بطنطا «فيديو»

شيع أهالي عزبة «عطاف»، التابعة لقرية «دمرو»، بدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، جثمان الطفلة «نورهان أسامة»، ضحية الإهمال الطبي بمستشفى طنطا الجامعي، أثناء خضوعها لعملية جراحية لإزالة كيس دهني في اليد اليمنى، وفقدت الوعي وظلت في غرفة العناية المركزة لمدة 17 يوماً، حتى فاضت روحها إلى بارئها.

جنازة حاشدة للطفلة «نورهان» في عزبة «عطاف»

وتقدم أطفال العزبة وزملاء الطفلة «نورهان» في الدراسة، صفوف مشيعي جنازتها، وحرصوا على توديع زميلتهم إلى مثواها الأخير، في الجنازة الحاشدة، التي شهدتها القرية ظهر اليوم السبت.

وأدى المئات من أهالي عزبة «عطاف» والقرى المجاورة، صلاة الجنازة على جثمان الطفلة «نورهان»، قبل أن انطلاقها من أمام مسجد القرية إلى مقابر أسرتها.

أسرة «نورهان» تعلن وفاتها داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي

وأعلنت أسرة الطفلة «نورهان»، في وقت سابق أمس الجمعة، وفاتها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، وأكدت الأسرة أنها لن تتنازل عن حقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومحاسبة المقصرين والمخطئين في واقعة علاج ابنتهم، وقررت النيابة العامة، فور الإعلان عن وفاة الطفلة، التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، استدعاء عدد من الأطباء المتواجدين في محضر الواقعة، وسماع أقوالهم حول الواقعة.

أسرة الطفلة تحرر محضراً بالواقعة

وتقدمت أسرة الطفلة «نورهان»، ببلاغ يحمل رقم 9403، قسم أول طنطا، يتضمن أن طفلتهم «نورهان أسامة»، 8 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، أجرت عملية جراحية بمستشفى طنطا الجامعي، لاستئصال كيس دهني في يدها اليمنى، وخرجت من غرفة العمليات في غيبوبة تامة وفاقدة للوعي.

وأضافت الأسرة، في بلاغها، أنه تم وضع الطفلة على أجهزة تنفس صناعي منذ 17 يوماً، داخل غرفة العناية المركزة، وأنها تعرضت لإهمال طبي من قبل الفريق الذي قام بإجراء العملية الجراحية، وأنهم السبب في تدهور حالة طفلتهم الصحية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

رئيس جامعة طنطا: «لن نتستر على إهمال»

وزار الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الطفلة في غرفة العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، مؤكداً أنه بمجرد علمه بالواقعة، أحالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وشدد على أنه لن يتخاذل عن محاسبة أي مقصر أو مهمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن مستشفيات طنطا الجامعية حريصة دائماً على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وما تحققه من إنجازات طبية، وآخرها إعادة كف شاب وإنقاذه من البتر، بعد انزلاقه داخل مفرمة، لافتاً إلى أن مستشفيات طنطا الجامعي، البالغ عددها 11 مستشفى، تستقبل يومياً آلاف الحالات المرضية، وتعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.