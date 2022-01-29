«الصحة» تستقبل 3 ملايين و999 ألف جرعة لقاح «أسترازينيكا»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3 ملايين و999 ألفًا و360 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، مقدمة من المملكة المتحدة عن طريق آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جاڤي».

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للمملكة المتحدة لدعمها مصر بهذه الشحنة من جرعات اللقاح، والتي تم استقبالها بمطار القاهرة الدولي على 3 دفعات يومي الخميس والجمعة، في إطار التضامن بين الدول في مواجهة الجائحة، والعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين.

فحص الجرعات في معامل هيئة الدواء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح استرازينيكا» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.

وأكد «عبدالغفار» أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وشملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا)، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

منظومة «كوفاكس»

ومن جانبه، قال السفير البريطاني في مصر «جاريث بايلي»: «يسعدني للغاية أن أشهد وصول نحو أربعة ملايين جرعة من لقاح أكسفورد- أسترازينكا إلى مصر، والتي تقدمها المملكة المتحدة من خلال مرفق كوفاكس، وهذه الخطوة تعد علامة فارقة أخرى في شراكتنا مع مصر للمساعدة في دعم استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تلقيح الفئات الأكثر احتياجاً على وجه السرعة، وقد تم شحن هذه اللقاحات الممنوحة من المملكة المتحدة عن طريق منظومة كوفاكس، وذلك بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية».

وأضاف السفير البريطاني، أن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات للجميع، وسنواصل دعم مصر للتصدي لهذا الوباء، ولكي تزدهر بلدينا وتنمو معاً، يجب أن يكون الناس قادرين على اللقاء معاً والسفر، دون الخوف من كورونا، مؤكدًا أن للتطعيم أهمية أساسية في هذا الصدد، ولهذا السبب تواصل المملكة المتحدة إزالة أي قيود على دخول أراضيها، بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارًا من 11 فبراير، قائلا: «لندع شراكتنا تنمو بقوة».

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة: «ترحب منظمة الصحة العالمية في مصر بالمساهمة من حكومة المملكة المتحدة بجرعات لقاح أسترازينيكا لمصر، والتي من شأنها أن تساعد في تسريع التطعيم لكل شخص يعيش في مصر"، مثمنة التعاون المستمر مع سفارة المملكة المتحدة في مصر للمساعدة في دعم أنشطة التأهب والاستجابة لـ«كوفيد-19» في مصر.

ومن جانبه، أكد ممثل يونيسف في مصر السيد جيريمي هوبكنز، الالتزام بتوفير اللقاحات كخطوة أولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مثمنًا جهود حكومة المملكة المتحدة في مساهمتها بحوالي 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا لمصر من خلال منظومة "كوفاكس"، المدعومة من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.