الصحة: نستقبل جرعات من «إيفوشيلد» خلال 48 ساعة وسيدخل بروتوكول العلاج

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة، إن أشهر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، ظهروت خلال الفترة الماضية هي عقار الباكسلوفيد الذي تنتجه شركة فايزر، وعقار شركة ميرك، وعقار شركة أسترازينكا، مشيرًا إلى أنّ مصر تتعامل مع الشركات مبكرًا لحجز جزء من الإنتاج، لذا تعاقد مع شركة إسترازينكا لشراء عقار «إيفوشيلد».

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أنّ العقار عبارة عن حقنة واحدة تؤخذ في العضل ومجاز استخدامه للوقاية من فيروس كورونا، وهذا دواء مهم جدًا لأنه يعتمد على الأجسام المناعية أحادية المنشأ، ويفيد الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح للفئات التي تحصل على أدوية مثبطة للمناعة، ومفعوله يمتد لـ6 أشهر، وسيصل مصر خلال 48 ساعة.

الأدوية في المستشفيات فقط

وأضاف «عبدالغفار»، أن كل هذه الأدوية تؤخذ في المستشفيات تحت إشراف طبي، وعقار شركة ميرك أُنتج في مصر وهناك 5 شركات تنتجه وهو عبارة عن 4 كبسولات تؤخذ كل 12 ساعة لمدة 5 أيام في بداية الحالات المصابة بأوميكرون أو كورونا عامة، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يعمل في الجسم ويقلل من فرصة انتشار الفيروس في الجسم في أول 5 أيام من الإصابة، وهو موجود في كل مستشفيات وزارة الصحة، وجرى وضعه في البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا، وسيجرى وضع «إيفوشيلد» للبروتوكول.

نسب من يحتاجون للرعاية 5.5%

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، بأنّ معظم الحالات التي تتردد على مستشفيات وزارة الصحة هم من يتلقون العلاج في العزل المنزلي، مشددًا على أن مصر ما زالت في ذروة انتشار الفيروس، ومن المتوقع أن تتحسن الأمور خلال الثلاثة أسابيع المقبلة لكن يجب على من يتلقون العلاج في المنزل أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الوزارة لكي يحصلوا على العلاج، خاصة أن نسبة الاحتياج لدخول المستشفيات نحو 9% من الحالات التي تتردد على المستشفيات.

وأشار إلى أنّ عدد من يلتحقون بالرعاية المركز 5.5%، لكن الإجمالي في المنازل، ومن يحتاج لهذه الأدوية في المنزل عليه الاتصال بـ1440 لكي يحصل على الأدوية المناسبة له لأنه «مفيش حاجة اسمها بروتوكول علاج كورونا، فيه علاج بيختلف من شخص لآخر».