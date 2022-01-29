رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء «المحطة التبادلية» عدلي منصور

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أعمال إنشاء محطة «عدلي منصور» المركزية التبادلية، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من المسئولين.

محطة عدلي منصور تربط المترو بالقطار الكهربائي ووسائل نقل عام

ومن المُقرر أنَّ تربط محطة عدلي منصور بين عدد من وسائل النقل وبعضها، مثل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، والذي سيصل المحطة بمدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ستتيح المحطة عقب الانتهاء من تنفيذها، انتقال المواطن ترك سيارته بقرب المحطة في أماكن انتظار مخصصة، والانتقال بوسائل النقل الجماعي ثم العودة لاستقلال سيارته مرة أخرى، أو النزول من المحطة وركوب وسائل نقل عام.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري

كان رئيس الوزراء قد تفقد منذ قليل، أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء حجم الأعمال التي تتم، التي ستُضاعف تقريباً حجم الطريق الدائري، كما تفقد مدبولي نزلة ومطلع جدد يتم تنفيذهما على الطريق الدائري، في موقع ربط الطريق بمحور الفريق إبراهيم العرابي.