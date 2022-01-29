الطائفة الإنجيلية: إقامة معرض الكتاب رسالة قوية من الدولة لتعزيز ثقافة القراءة

تشارك دار الثقافة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الفترة من 27 يناير إلى 6 فبراير المقبل، بإصدارات هامة في عدة مجالات؛ المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابي.

زكي: إقامة المعرض يؤكد سعي الدولة لتعزيز البناء المعرفي

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير.

وأكد زكي، أن الهيئة حريصة على تعزيز القراءة والاطلاع كجزء من رسالتها في بناء الوعي، مشيرًا إلى أن إقامة المعرض رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفي.

مدير دار الثقافة: أصدرنا كتب هامة تعالج قضايا مجتمعية معاصرة

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة، إن دار الثقافة حرصت هذا العام على اختيار مجموعة من الكتب الهامة التي تعالج قضايا مجتمعية معاصرة، مثل المجالات النفسية والاجتماعية واللاهوتية ... وغيرها من القضايا.

وأوضحت لطيف، أنه من أهم الكتب الصادرة هذا العام «أؤمن»، للكاتب المعروف سي إس لويس، وكتاب «ثائر من الجنوب»، الذي يبحث في فكر مارتن لوثر كينج، كما أصدرنا أيضًا كتاب «100 إشكالية في سفر التكوين»، وكتاب «المبادئ الأساسية للديانة المسيحية» للكاتب الكبير جون ستوت، وكتاب «هل يصوم الإنجيليون؟».