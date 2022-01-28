الخلالي: «جربوا تزوروا معرض الكتاب.. بـ100 جنيه هتشتروا كتب كتير»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، شهد في أول أيام عمله، أمس الخميس، إقبالا كبيرا من قبل الزائرين وصل عددهم إلى 91 ألف زائر، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الثقافة المصرية، «المكان بديع جدا، وجربوا تزوروا معرض القاهرة للكتاب وهتستمتعوا بتفاصيل كتير، خدوا الولاد وروحوا».

الخلالي: جناح خاص للأطفال للمرة الأولى

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، ويذاع على فضائية «CBC»، أن إدارة المعرض خصصت جناحا خاصا للأطفال للمرة الأولى، وبه الكثير مما يشغل بالهم من كتب وألوان متعددة، «اشتروا كتب للأطفال، فيه كتب من جنيه لحد 8 جنيه، وبـ100 جنيه هتجيب كتب كتير جدا».

وأوضحت أن البرنامج قد حصل على دعوة خاصة من قبل إدارة معرض الكتاب حتى يتثن لهم التصوير في أروقة المعرض أثناء ما كانت خاوية قبيل افتتاحه، واستضافت الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، «كان فيه تفاصيل عن الكتب والأسعار، الدنيا في البسيط وجميلة وهتستمتعوا بيها».

وقال محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، إن فعاليات اليوم الأول من معرض الكتاب الدولي كانت مبهجة وسعيدة من جميع المصريين الذين زاروا المعرض في أول أيام عمله، مشيرا إلى أن المعرض يقدم تقنية الهولوجرام للمرة الأولى، وفيه تقام الفعاليات الفنية والندوات، وما زال الكتاب المصري متربعا على عرش الثقافة والإبداع والفكر.