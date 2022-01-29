جدول فعاليات معرض الكتاب اليوم.. ندوات وحلقات فكر وتكريم طه حسين

تقام العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 على مدار اليوم السبت، وتبدأ بندوة بعنوان «يحيى حقي بين الأدب والسينما»، والتي يشارك فيها الدكتور والكاتب خالد منتصر، والناقد كمال رمزي، ويديرها الدكتور عمرو دوارة وذلك في الساعة 12 ظهرا، بالقاعة الرئيسية ببلازا 1.

أما فيما يخص المحور الرئيسي للمعرض «هوية مصر»، ففي الساعة 4 عصرا تعقد ندوة «الهوية في السينما المصرية» للمخرج مجدي أحمد علي والناقد ناجي فوزي ويديرها الناقد مجدي الطيب.

تكريم طه حسين

وفي السادسة حلقة فكر بعنوان «مستقبل الدراما المصرية»، ويشارك فيها المنتج شادي مقار، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويديرها باسم صادق وذلك في الساعة 6 مساء.

كما تنظم دولة اليونان، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم فعالية تكريم اسم الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، باعتباره مؤسس الدراسات اليونانية في مصر والعالم العربي، وذلك في الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ويتضمن البرنامج الفني على مدار اليوم العديد من الفقرات الفنية، من بينها استعراضات للفرق الفتية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بخلاف العروض الموسيقية لآلات متنوعة منها الكمان، الربابة، العود، القانون، إلى جانب عرض لفرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى يوم 7 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية معرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

ويشارك في الدورة الحالية 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويركز النشاط الثقافي هذا على العام على المحور الرئيسي للمعرض الذي يحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، إذ تناقش الفعاليات قضية الهوية من عدة زوايا سواء الإعلام أو الثقافة وكذلك السينما.