رئيس السنغال: لابد من اتفاق لتحقيق استخدام أفضل لنهر النيل

قال رئيس السنغال ماكي سال إنه تطرق في مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى قضية سد إثيوبيا، مشددا على ضرورة التوصل إلى إتفاق بين الدول المتشاطئة في نهر النيل لإستخدام أفضل يرتكز على التشارك بين الدول.

وتابع ماكي سال قائلا: «هنأت الرئيس السيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدور الأساسي الذي تلعبه مصر في أفريقيا والعالم أسره، فإن مصر دولة حضارة قديمة لامعة فهي دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها فإن مصر يستمع لها بإنصات بالغ ومصر دولة المستقبل».

ماكي سال: ندعم مصر في قمة المناخ

وأضاف رئيس السنغال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الإتحادية، اليوم السبت، أنه يعتمد على الدعم الأخوي الذي يرتكز على الصداقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع ماكي سال قائلا: «خلال رئاستنا للإتحاد الأفريقي علينا أن ندافع سويا عن أجندة القارة الخاصة بنا، في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن، وإنني سعيد لعقد قمة المناخ المقبلة كوب 27 في مصر لتناول التغيرات المناخية خلال الفترة الإنتقالية بالنسبة للطاقة وأفريقيا، وهذا سيكون أحد التحديات الكبيرة أمام قارتنا وسنكون بجانب مصر لإنجاح هذه القمة.. وأفريقيا كلها ستكون بجانبك سيدي الرئيس».

وهنأ رئيس السنغال الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات التي يقوم بها بمصر والمثال الذي تعطيه مصر لأفريقيا والعالم أمام الصمود والقدرة الداخلية.

مباحثات السيسي ورئيس السنغال

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء الرئيسين شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك التي تربط بين البلدين الشقيقين، وشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خاصةً في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأشاد الرئيس السيسي بمجمل العلاقات الثنائية مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

ومن جهته أعرب رئيس السنغال عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في السنغال في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده..