السيسي: اتفقت مع رئيس السنغال على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره السنغالي، قائلا: «إنه من دواعي سروري أن أرحب بأخي الرئيس ماكي سال والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، والذي تربطني به علاقة أخوة وصداقة منذ زيارتي للسنغال في أبريل 2019».

وتابع الرئيس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السنغالي في قصر الاتحادية: «أود أن أعرب عن اعتزازي لما يجمع بين بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة».

تعزيز العلاقات الثنائية

وكشف الرئيس السيسي عن تفاصيل مشاوراته مع نظيره السنغالي، قال: «لقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة»

وتابع خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السنغالي في قصر الاتحادية: «أكدنا التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغال».

وواصل: «أكدنا على ضرورة تنسيق التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات الوطنية في السنغال من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات».

مباحثات الرئيسين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك التي تربط بين البلدين الشقيقين، وشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خاصةً في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أشاد الرئيس بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس السنغال عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في السنغال في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده..

تعزيز العمل الأفريقي

وأكد الرئيس ماكي سال الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة، بجانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي الساحل وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.