السيسي: مصر مستعدة لدعم دول أفريقيا في مكافحة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره السنغالي تأثير جائحة كورونا على القارة الأفريقية، حيث أكدنا أهمية تضافر الجهود القارية من أجل نفاذ اللقاحات لكل الدول الأفريقية والعمل على توطين صناعتها بالقارة والحد من الآثار السلبية للجائحة بما يمكن دولنا الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي.

تطورات منطقة شررق أفريقيا والقرن والساحل الأفريقي

وتابع الرئيس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السنغالي في قصر الاتحادية، اليوم السبت، أنه تبادل مع نظيره السنغالي وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية راهنة، وأكد على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن والساحل الأفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتمدد الجماعات الإرهابية.

وأوضح السيسي أنه شدد على استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج للتأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة ومؤسساتها الدينية العريقة لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب.

مباحثات الرئيسين حول مكافحة الإرهاب

وعقد الرئيسان المصري والسنغالي جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك بعد انتهاء مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وأكد الرئيس ماكي سال على أن ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي الساحل وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.

وبحث الرئيسان المصري والسنغالي سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة في مجال مكافحة الارهاب في منطقة الساحل، والارتقاء بقدرات القوات العسكرية الوطنية في المنطقة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن برامج مكافحة الفكر المتطرف المقدمة عن طريق مختلف المؤسسات المصرية الدينية العريقة بهدف إعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل على مستوى القارة الأفريقية.