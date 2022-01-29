حقيقة مرور الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة فوق مصر.. يصطدم بالقمر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة يختلف وضعه كثيرا عن واقعة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة العام الماضي.

وكان عالم الفضاء الأمريكي جوناثان ماكدويل صرح أن الصاروخ الفضائي التابع لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك يتجه نحو الاصطدام بالقمر، وفق ما نقت عنه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بس سي».

«إيلون ماسك» يختلف عن الصاروخ الصيني

وأوضح «القاضي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة أو صاروخ «إيلون ماسك سبيس إكس» بعيد تماما عن الغلاف الجوي، ووجهت القمر أي أنه سيصطدم بالقمر.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أننا نتابع هذا الصاروخ والخوف كان سيأتي لو كان اتجاهه الغلاف الجوي للأرض ومن ثم إمكانية السقوط على الأرض كحالة الصاروخ الصيني، مضيفا: «لكن الصاروخ الأمريكي وجهته القمر حتى الآن».

وقال «القاضي»: «أما عن مسألة مروره من فوق مصر، فهذا لن يحدث سواء على مصر أو غيرها، لأن الصاروخ ببساطة خارج الغلاف الجوي وبالتالي الأمر ينطبق على مصر وأي مكان في الأرض».

الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة أطلق في 2015

ويعود الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة إلى عام 2015 عندما أطلقت شركة «سبيس إكس» الصاروخ «فالكون 9 بوستر»، إلا أنه بعد انتهاء مهمة الصاروخ، لم يكن لديه وقود كافٍ للعودة مرة أخرى إلى الأرض، وظل يسبح في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليه حتى وقتنا هذا.

وكانت رحلة الصاروخ التي وصلت إلى مليون ميل جزءا من برنامج استكشاف الفضاء الخاص بشركة سبيس إكس والتي تهدف إلى نقل البشر للعيش في كواكب أخرى.

موعد اصطدام «إيلون ماسك» بالقمر

ومن المتوقع أن يصطدم الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة «إيلون ماسك» بسطح القمر في 4 مارس المقبل، علما أن الصاروخ يزن 4 أطنان من المعدن.

وتحدث البروفيسور ماكدويل عن عواقب اصطدام الصاروخ بسطح القمر، وقال إنه سيتسبب في حفرة في سطح القمر، ولا يوجد أي عواقب يخشى منها في الوقت الحالي، لكن مستقبلا ربما يكون يوجد.