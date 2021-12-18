العالم يعيش أصعب أيامه مع الصاروخ الصيني.. كواليس أشهر أزمة في 2021

تابع العالم أجمع بقلق، أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش بي»، قبل منتصف العام 2021، الذي ظل لأيام يجوب الأرض من مشارقها ومغاربها، وتزامنًا مع ذلك تحول الأمر إلى مواجهة سياسية جديدة بين الصين وعدد من الدول الغربية، في ظل اتهامات عدة لها بالتهاون.

اتهامات دولية كثيرة طالت الصين بالتهاون

كثير من الدول سارعت إلى اتهام الصين بالتهاون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن بعض الدول طالبت بعقوبات دولية على بكين، جراء هذه التجارب الصاروخية، كما حذرت أيضًا تلك الدول من أن هناك مخاوف بأن يسقط حطام الصاروخ فوق منطقة مأهولة بالسكان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، في بيان وقتها: «إن الدول التي لها أنشطة فضائية مطالبة بتذليل المخاطر على الناس والممتلكات»، مضيفًا: «ومن الواضح أن الصين لم تلتزم بذلك».

الصين ترفض اتهامات التهاون

إلا أن بكين رفضت تلك الاتهامات، وقالت كذلك إن بعض وسائل الإعلام الدولية تواصل «دعايتها السلبية» ضد الصين، وأن كثير من تلك الوسائل الإعلامية لم تتحرى الدقة بما يكفي للوقف على حقيقة أزمة الصاروخ.

وأوضحت السلطات الصينية، أن الصاروخ لم يخرج عن السيطرة، فما حدث هو مجدر خطأ تقني، فجسم الصاروخ سيصل إلى الأرض بعد انتهاء مهمته، وبمجرد دخوله الغلاف الجوي فإن معظم جسم الصاروخ سيحترق.

وردًا على مسألة تهديد الصاروخ للبشر، أكدت الصين كذلك أن هذه مبالغة وأنه بقايا الصاروخ لن تشكل أي تهديد للبشر، وأكدت كذلك أنه إما أن يسقط في البحر أو يسقط في منطقة غير مأهولة.

الصين تعلن سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي

وفي التاسع من مايو من العام الجاري، أعلنت الصين سقوط حطام الصاروخ فوق المحيط الهندي، موضحةً أن حطام الصاروخ الذي يزن 18 طنًا، هو من أكبر الكتل التي اخترقت الغلاف الجوي دون قيادة منذ عقود، وأنه سقط فعلًا في المحيط الهندي.