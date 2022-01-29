نجوم الفن والمجتمع في افتتاح معرض المخرج أحمد عبد الله للتصوير (صور)

حضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي «مخادعة الوقت» للمخرج أحمد عبد الله السيد، والمقام في تنترا جاليري (TINTERA) بالزمالك في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 16 فبراير، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

نجوم الفن فى معرض أحمد عبدالله

وشهد الافتتاح كل من النجوم بسمة وسيد رجب وناهد السباعي وكريم قاسم وعمرو عابد وصدقي صخر وهديل حسن ويارا جبران والمخرج حسن الجريتلي والمخرجة ليلى عربي.

ويتضمن المعرض 19 صورة ملونة التقطها أحمد عبد الله السيد في الفترة من 2010 إلى 2021 ترصد ما يمكن أن تكون ذاكرتنا غفلت عنه أو أهملته مع مرور الزمن، عبر أسلوب اعتمد دمج عدد من الصور المهملة مسبقاً، لمكان وحالة واحدة، لمنحها عمق أكبر وإحساس بتأثير الزمن.

وبالتزامن مع فعاليات المعرض الفوتوغرافي الأول له، يعمل أحمد عبد الله السيد حالياً على تحضيرات الفيلم الجديد 19 ب (اسم مؤقت) من تأليفه وإخراجه، ويقوم بإنتاج الفيلم محمد حفظي عبر شركة فيلم كلينك، التي تعاون معها عبد الله في أفلام سابقة، مثل ميكروفون وفرش وغطا.

معلومات عن المخرج أحمد عبد الله محمود

أحمد عبد الله السيد مخرج ومصور مصري، أصبح واحداً من الأسماء البارزة في الموجة الجديدة من السينما المستقلة في مصر.

ودرس أحمد عبد الله الموسيقى الكلاسيكية قبل أن يتجه إلى الإخراج السينمائي، ومن أشهر أفلامه هليوبوليس (2009) وميكروفون (2010) وفرش وغطا (2013) وديكور (2015) وليل خارجي (2018).

وفاز أحمد عبد الله بالعديد من الجوائز، من بينها جولدن أنتيجون في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد)، والتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، والتيوليب الذهبي في مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، كما شاركت أفلامه في مهرجانات دولية مرموقة، مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومهرجان لندن السينمائي ومهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان سنغافورة السينمائي الدولي ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

وتنترا جاليري (TINTERA)، تم تأسيسه في 2019 بالقاهرة ولندن على يد زين خليفة وهبة فريد، بهدف تسليط الضوء على التصوير التاريخي والمعاصر في مصر، عبر سلسلة من المعارض والفعاليات والمشروعات البحثية. يحرص الجاليري على تقديم الفنانين المرموقين والواعدين الذين يجعلون القاهرة مصدر الإلهام في أعمالهم الفنية.