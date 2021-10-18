سيد رجب وثراء جبيل أول الحاضرين لفيلم قمر 14 بمهرجان الجونة

بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لفيلم قمر 14، الذي يُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، المقام حاليًا حتى 22 من الشهر الجاري، وكان أول الحاضرين الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنانة ثراء جبيل، التي طلت في المهرجان بفستان أبيض قصير.

كما حرصت كلا من الفنانة شذى حسون على الحضور كعادتها منذ بداية المهرجان، وأعقبها الفنان سيد رجب الذى استقبله المصورين بترحاب شديد، فرد عليهم قائلًا: «صباح الفل»، كما ظهرت الفنانة بشرى رفقة كمال زيادة ويوسف عثمان.

قصة وأبطال فيلم قمر 14

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وميار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أنّ فيلم قمر 14، جرى الانتهاء من تصويره منذ عام كامل، إلا أنه تعرض للتأجيل أكثر من مرة، بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ أنّ العرض الأول له سيكون ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

شذى حسونة بصحبة بوسي شلبي داخل توك توك

وكانت الفنانة العراقية شذى حسون، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة العراقية، داخل توك توك، في مدينة الجونة، قائلة: «رايحين الريد كاربت بالتوك توك»، وهي الصورة التي أثارت حالة من السخرية لدى متابعيها.