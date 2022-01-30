أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 30 يناير 2022

تعد الخضروات من أكثر الأشياء التي يجب أن يحرص المواطنين على تناولها، خصوصًا في تلك الأيام، التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا المستجد، حتى يستطيعون تقوية المناعة الخاصة بهم، لتقل فرص لإصابتهم بالفيروس، إذ أنَّها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم لتقويته في مواجهة الفيروس.

وتهتم ربات البيوت بالبحث عن أسعار الخضروات بشكل دائم ومستمر، فضلًا عن أفضل الأنواع الغنية بالحديد والفيتامينات، ما جعل «الوطن» تجري جولة صباحية في الأسواق في منطقة الدقي لرصد أسعار تلك الخضروات، والتي تتمثل في الطماطم والخيار والجزر والفلفل والسبانخ، وقد جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

تباينت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ وصل سعر الجزر اليوم إلى قيمة وصلت إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، فيما جاء سعر الثوم اليوم ليكون بـ 25 جنيهًا للكيلو، أما عن سعر البصل اليوم فوصل إلى 3 جنيهات للكيلو.

ويحتوي الفلفل على عناصر غنية بشكل كبير، فوصل سعر الفلفل الرومي اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الباذنجان اليوم إلى 6 جنيهات للكيلو، فيما وصل سعر البطاطس اليوم 4 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لسعر الخيار اليوم وصل إلى 3 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر السبانخ اليوم إلى 7 جنيهات للكيلو، فيما وصل سعر الملوخية اليوم إلى 6 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الجزر اليوم 3 جنيهات للكيلو.

وعن سعر البسلة اليوم فوصلت إلى سعر 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الكوسة اليوم إلى 9 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الفاصوليا اليوم إلى 12 جنيهًا للكيلو.

وتعد البطاطا من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها في الشتاء، إذ أنَّها تستطيع أن تشعر الجسم بالتدفئة، وقد وصل سعر البطاطا اليوم إلى 6 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الطماطم اليوم إلى 4 جنيهات للكيلو.