تراجع بسيط في أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية اليوم

تراجعت بعض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية، من بينها الطماطم والخيار والكوسة، وكذلك الفواكه كالموز والجوافة والبرتقال، وفقا لما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية بشأن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الأربعاء الموافق 3 من نوفمبر 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام، اليوم الثلاثاء، شهدت استقرارا كبيرا نتيجة التنوع في المنتجات المعروضة:

فاصوليا خضراء: 8 جنيهات

باذنجان رومي: 5 جنيهات

قلقاس: 8 جنيهات

بصل: 5 جنيهات

خيار: 6 جنيهات

فلفل: 6 جنيهات

فلفل ألوان: 20 جنيها

جزر: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ‏

طماطم: 5 جنيهات

بطاطس : 10 جنيهات

كوسة : يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيها إلى 6 جنيهات

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام كالتالي:

الموز: 13 جنيها

بلح: 12 جنيها

البلح الأصفر: 10 جنيهات

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 25 جنيها

كاكا: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلي 12 جنيها

ليمون: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات

برتقال: يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيها إلى 8 جنيهات

تين: 10 جنيهات

رمان: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات

عنب: 8 جنيهات

جوافة: يتراوح سعر الكيلو من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات

يوسفي 10 جنيهات