أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 27 يناير 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن أنواع الخضروات والفاكهة التي يساعدهم تناولها على التدفئة في تلك الأجواء الباردة التي نمر بها، وتعد شوربة الخضروات من أكثر الأشياء تناولا، للحفاظ على درجة حرارة الجسم وتجنب نزلات البرد الشديدة، ما يجعلهم يحرصون على متابعة أسعار الخضروات بشكل يومي.

وتحرص «الوطن» بشكل يومي على رصد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية والمختلفة، وتتباين أسعار الخضروات حسب اختلاف كل منطقة عن الأخرى، ونقدم من خلال السطور التالية أسعار الخضروات في الاسواق في منطقة الدقي اليوم الخميس 27 يناير 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

يهتم العديد من المواطنين خلال الأيام الحالية بمعرفة أسعار محتويات شوربة الخضار، إذ جاء سعر الجزر ليسجل اليوم 3 جنيهات، أما بالنسبة لسعر البسلة، فوصلت إلى 6 جنيهات، وبالنسبة للكوسة فجاء سعرها ليبلغ 9 جنيهات، وجاء سعر وبالنسب الفاصوليا وصل إلى سعر 12 جنيها للكيلو في الأسواق.

وتعد البطاطا من أكثر الأشياء التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته، إذ أنها من أكثر الخضروات احتواء على نسبة عالية من الألياف، وبالنسبة لسعرها في الأسواق المصرية فوصلت إلى 4 جنيهات.

الطماطم بـ4 جنيهات والخيار بـ10

وجاء متوسط سعر الطماطم في الاسواق ليصل إلى جنيهات، وتأتي أهمية الطماطم باعتبارها الأكثر استخداما في إعداد الطعام، كما تعد البطاطس من الخضروات المهمة، فهناك الكثير من الأشخاص يحبون تناولها مع الطعام، فوصل سعر كيلو البطاطس إلى 4 جنيهات، بينما جاء سعر الخيار ليسجل 10 جنيهات في الأسواق.

وبالنسبة لسعر السبانخ، والتي تعد من أكثر الخضروات تناولا في فصل الشتاء، فوصل سعر الكيلو منها إلى 7 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 جنيهات حتى 6 جنيهات.

وجاء سعر الثوم اليوم ليصل إلى 25 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كيلو البصل، فسجل سعر الكيلو جرام من البصل 3 جنيهات، بينما وصل الفلفل الرومي 5 جنيهات، وجاء الباذنجان بسعر 6 جنيهات.