مبروك عطية لسائل يقول «مراتي بتاخد الأوامر من مامتها»: عديها وخليك حلو

تقع العديد من المشكلات داخل الأسر المصرية ويكون سببها، اطلاع الزوجات لأمهاتهن على أسرار حياتهن، وهو الأمر الذي يجعل الأزواج تتساءل عن حل لتلك المشكلة، وهو السؤال الذي طرحه أحد الأشخاص على الدكتور مبروك عطية، الدعية الإسلامي، الذي قال فيه: «أسكن جنب حماتي واكتشفت إن مراتي بتعرفها كل حاجة بل وبتاخد الأوامر من مامتها يعني تطبخ إيه كل يوم فهل هذا يصح؟»، وأجاب الدكتور على تساؤله عبر فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مبروك عطية: يجوز للزوجة تأخذ الأوامر من أمها

وأوضح مبروك عطية، أنه يجوز للزوجة تأخذ الأوامر والتعليمات من أي أحد، ما دمت أنت لم تطلب طلبا ولم تلبه أو قصرت فيه، «ما دمت لم تطلب طلبا وهي رفضته عديها» على حد قوله، وما دامت لم تقصر في أي شيء فالذي تجده تقول له تسلم إيدك.

وأضاف «عطية»، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن البشر من طبيعتهم التجسس، وعليك أن تحمد الله أنك تسكن بجوار حماتك، حيث إن زوجتك لن تكلفك عند زيارة أهلها، كما أن زوجتك تستطيع أن تشاهد والدتها وتأخذ أنت وهي الثواب، لماذا تهتم بهذه الأمور، ومن الممكن أن تكون الصدفة جعلت زوجتك وأمها تطبخان نفس الطعام.

مبروك عطية: خلي الحلو حلو

وأشار مبرك عطية، إلى أن السائل عليه أن يشغل باله بالقرآن والصلاة والعمل الصالح الذي تقابل به الله، حيث قال االله تعالى «وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، وتابع: «هو أنت لم تكن تذهب لحماتك أيام الخطوبة وتأكل وتشكرها، وعشان زمنا يبقى حلو خلي الحلو يفضل حلو، وخلي الوحش يصبح حلو»، وعلى المسلم أن يتقى الله ما استطاع.