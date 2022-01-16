ضريبة التصرفات العقارية.. تبدأ من 1500 جنيه وإعفاء 4 حالات

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، أمس، بيانًا يخص ضريبة التصرفات العقارية، التي تفرض على العقارات التي تم بيعها أو التصرف فيها، قبل مايو 2013، بقيمة تتفاوت حسب حجم الوحدة، ما يجعل الكثيرون يتساءلون عن ماهية هذه الضريبة وكيف يتم دفعها؟، وما قيمتها؟ وهل هناك حالات معفاة؟

ضريبة التصرفات العقارية

وبحسب وزارة المالية المصرية، فإن ضريبة التصرفات العقارية، جزء من ضريبة الدخل، وهي مستحقة على الممول حال تصرفه في عقاره، ويتم تسديدها لمرة واحدة فقط، وفق أحكام القانون.

وبحسب القانون رقم 11 لسنة 2013، فإنه يتم حساب ضريبة مقطوعة على التصرف في العقارات اعتبارًا من مايو 2013، بحيث يدفع البائع الأخير فقط قيمة التصرفات مهما تعدد تسلسل العقود حسب الشرائح.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وبحسب القانون السابق، تم تقسيم ضريبة التصرفات العقارية لـ4 شرائح؛ تبدأ قيمتها من 1500 جنيه وتصل لـ4000 جنيه، وهي كالآتي:

الشريحة الأولى: في حالة كان العقد أقل من 250 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة نحو 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: إذا تراوحت قيمة العقد ما بين 250 إلى 500 ألف جنيه، يدفع البائع الأخير 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: إذا كانت الشريحة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، يكون البائع ملزمًا بدفع 3000 جنيه قيمة التصرفات العقارية.

الشريحة الأخيرة: إذا كان العقد قيمته أكبر من مليون جنيه، تكون الضريبة نحو 4 آلاف جنيه.

ويشار إلى أن ذلك هو قيمة الضريبة فقط، وفي حالة التأخر، يتم دفع غرامات تحدد من قِبل الوزارة.

موعد دفع ضريبة التصرفات العقارية

يتم دفع الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، وذلك من خلال التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها البائع.

التصرفات العقارية قبل مايو 2013

بحسب وزارة المالية، فإن التصرف في العقارات بعد تاريخ البيع، يتم بالضريبة المقررة بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات.

حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية

ووفق بيان سابق لوزارة المالية، فإن هناك 4 حالات يتم فيها إعفاء الوحدة من قيمة ضريبة التصرفات العقارية، وهي:

- التصرف في العقارات بالهبة للأصول.

- العقارات والوحدات الموجودة بالقرى والكفور والنجوع والعزب.

- تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018 في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث.

- العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة؛ بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.