الضرائب العقارية: إعلان حصيلة الثروة العقارية المصرية خلال أيام

كشف ناجي السرجاني، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، عن أنّ المصلحة ستعلن خلال أيام إجمالي الثروة العقارية المصرية، موضحا أنّ مصلحة الضرائب العقارية بدأت حصر الوحدات والعقارات المبنية على أرض مصر بداية من العام الحالي في ربوع مصر كافة، في الوجهين البحري والقبلي والريف والحضر، تمهيدا للكشف عن الثروة العقارية المصرية بالكامل.

حصر أكثر من 42 مليون عقار منذ بداية 2021

وأكد السرجاني لـ«الوطن»، أنّ المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تمكنت من حصر أكثر من 42 مليون عقار ووحدة سكنية منذ بداية 2021، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وكشف المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، عن أنّ عمليات حصر الثروة العقارية تتم وفقا لمعايير وآليات واضحة ينفذها مأموري الضرائب التابعين للمصلحة، إضافة إلى الأجهزة الأخرى المعاونة عبر تدشين قاعدة بيانات إلكترونية تضم وتشمل كل الوحدات والعقارات المبنية في كل القرى والمدن والمحافظات المصرية.

وتستعد مصلحة الضرائب العقارية المصرية لتحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية قبل انتهاء شهر ديسمبر الحالي، بعد تحصيل القسط الأول في يوليو الماضي، ويمنح قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 ميزة للمكلفين بأداء الضريبة، بإمكانية التقسيط على دفعتين متساويتين، الأولى في يوليو والثانية في ديسمبر من كل عام.

غرامات للمتقاعسين عن أداء الضريبة

وأوضح السرجاني، أنّ مصلحة الضرائب العقارية ستبدأ تطبيق الغرامات على المتأخرين والمتقاعسين عن سداد الضريبة بغرامة تصل إلى 2% من قيمة المبلغ غير المحصل، على أن يتم تطبيق الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند التحصيل.

وأشار السرجاني، إلى أنّ مصلحة الضرائب العقارية يسرت على المواطنين والمكلفين بأداء الضريبة العقارية بإمكانية الدفع الإلكتروني من خلال منصة «مصر الرقمية»، وعبر السداد الفوري في كل المدفوعات الإلكترونية.