وصول جثمان زينب المرشدي إلى مصر الأربعاء المقبل

توفيت الكاتبة الصحفية زينب المرشدي، شقيقة الفنانة سهير المرشدي، الأربعاء الماضي، في طوكيو، ولا يزال جثمانها هناك؛ نظرا لحالة الإغلاق التي فرضتها اليابان.

وقالت سهير المرشدي، إنها على تواصل مع وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، التي تحاول جاهدة حل الأزمة سريعا، مشيرة إلى أن وزارتي الثقافة والهجرة لم تتأخرا عليها، ويحاولان حل الأزمة ووصول الجثمان إلى أرض الوطن بأقصى سرعة ممكنة.

تطورات وصول جثمان زينب المرشدي

وأكدت سهير في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جثمان زينب المرشدي يوجد حاليا في مطار طوكيو بصحبة ابنها، ومن المقرر أن يصل القاهرة الأربعاء المقبل على الخطوط الإماراتية.

يذكر أن الراحلة زينب المرشدي سافرت إلى اليابان قبل شهر ونصف؛ لتلقي العلاج هناك.

نبيلة مكرم تعلن وصول جثمان زينب المرشدي إلى طوكيو

وكتبت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عبر حسابها على الفيس بوك: «بمجرد علمي من زميلتي العزيزة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بواقعة الوفاة، وبعد اتصالي بالفنانة سهير المرشدي، شقيقة الفقيدة، بدأ العمل فورا وبالتنسيق مع سفارتنا في طوكيو لعودة الجثمان إلى أرض الوطن، وأرغب في توضيح بعض النقاط:

1- على الرغم من أن واقعة الوفاة كانت في مدينة اوكاياما التي تبعد نحو 10 ساعات برا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع ابن الفقيدة الدكتور صلاح الدين عزالدين، الموجود معها في اليابان، حتى وصول الجثمان إلى طوكيو اليوم، وأنهت السفارة كافة المعاملات الورقية؛ سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيدة.

2- في ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق، فإن أول حجز متاح على الطيران الدولي هو الأول من فبراير على الخطوط الإماراتية.

3- أتواصل يوميا يوميا مع سهير لاطلاعها أولا بأول بالتطورات، علما بأن فور إخطارنا بوجود أي حجز مفتوح قبل الأول من فبراير، تتخذ السفارة اللازم.