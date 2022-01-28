سهير المرشدي باكية: «أختي ماتت في اليابان ومش قادرين نجيبها»

بكت الفنانة سهير المرشدي على الهواء مباشرة، بعد وفاة شقيقتها الكاتبة الصحفية زينب المرشدي منتصر في العاصمة اليابانية طوكيو، لافتة إلى أنهم لا يستطيعون استعادة جثمانها من الخارج، معقبة: «هل يرضيكم إنها تكون موجودة في أرض طوكيو مش قادرين نجيبها مصر»

المرشدي: أعمال شقيقتي تتحدث عن نفسها

وأضافت «المرشدي»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن شقيقتها أعطت عمرها كله للعمل الصحفي وكانت مصرية حتى النخاع تعبِّر عن ضمير مصر الحر، موضحة أن أعمال وكتابات شقيقتها تتحدث عن نفسها، معربة عن أملها في استعادة جثمان «بنت مصر».

وأعربت عن شكرها لكل من وقف إلى جوارها وتعاون معها في استعادة جثمان شقيقتها إلى أرض «مصر المحروسة».

تفاصيل وفاة الكاتبة زينب منتصر

يذكر أن الكاتبة الصحفية زينب منتصر، إحدى كوادر مؤسسة «روز اليوسف»، رحلت عن عالمنا أول أمس الأربعاء، في العقد الثامن من عمرها، بعد صراع مع المرض.

وأكد أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، أن الكاتبة الراحة لها تاريخ حافل من الأعمال الصحفية وتتلمذ على يديها عدد كبير من أبناء المؤسسة، كما منحت الصحيفة عطاءً كبيرًا، موضحًا: «فقدت روز اليوسف برحيل زينب منتصر كادرًا آخر بعد رحيل الإعلامي وائل الإبراشي ابن مؤسسة روز اليوسف الصحفية، ويتزامن هذا مع ألم فراق ياسر رزق، خاصة أنَّ العام الماضي فقدت فيه الصحافة عددًا من رموز المهنية ومنهم مكرم محمد أحمد وحازم منير وإبراهيم حجازي».