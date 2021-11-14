سهير المرشدي عن لفظ «المومس»: الحقيقة لازم تتقال

علقت الفنانة القديرة سهير المرشدي، على الهجوم على مسرحية «المومس الفاضلة»، قائلة: «الحق أنه لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها، منعملش زي النعامة ونحط دماغنا في الرمل ونقول محدش شايفنا».

فيه مسميات أخدت جواز سفر وبقت حقيقة ولازم نواجهها

وأضافت «المرشدي»، خلال تصريحات تلفزيونية، «فيه مسميات أخدت جواز سفر وبقت حقيقة ولازم نواجهها أيا كانت الحقيقة، والجيل بتاعي لازم يرسي قواعد حقيقية، الحق لازم تتقال، الحقيقة لازم تتعاش، لكن المجاملة على حساب الحقيقة أنا ضد ده».

مصر مطمع بس أحنا مش دريانين

من ناحية أخرى، قالت الفنانة سهير المرشدي، إن مصر مطمع على مر التاريخ، «الناس كلها طمعانا فينا وفي الحتة الجميلة اللي ربنا حباها بيها وذكرها في القرآن أكتر من 5 مرات، وبالجغرافيا والتاريخ ذكرت أكثر من مرة، مصر مطمع بس مش دريانين بغنانا وعظمتنا والجمال اللي ربنا حبانا به، فتلاقينا طيبين».

انتقادات موجهة لإلهام شاهين بسبب اسم مسرحية «المومس الفاضلة»

وتعرضت الفنانة إلهام شاهين لموجة انتقادات كبيرة، فور إعلانها عن خوضها عمل جديد بإعادة تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن مدى إمكانية تغيير اسم المسرحية «المومس الفاضلة» التي ستشارك فيها، بعد انتقاد البعض لمصطلح «مومس»، وتقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة ضد اسم المسرحية، زاعمًا أنه يوحي بالإباحية، إذ ذكرت أنها لن تغير اسم المسرحية، وإذا وجدت أن الانتقادات قد تتسبب في وقف المسرحية، ستحول اسمها لـ«الـ ..؟؟ الفاضلة»، وذلك خلال تصريحات خاصة لجريدة «الوطن».

وأضافت أن اسم المسرحية ليس من اختراع الفنانين في مصر، «بل اسمها موجود واتعملت قبل كده وعلى مسرح الدولة، اتعملت على المسرح القومي في الستينيات ولاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا للغاية».

يذكر أن مسرحية «المومس الفاضلة» هي للكاتب العالمي جان بول سارتر، وتم تقديمها على المسرح القومي المصري في ستينيات القرن الماضي، حيث قامت ببطولة المسرحية حينها الفنانة القديرة سميحة أيوب.