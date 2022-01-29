«العرابي»: زيارة الرئيس السنغالي لمصر دليل على دورها الريادي في أفريقيا

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، اليوم، بزيارة الرئيس السنغالي ماكي سال للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن السنغال تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الشهر المقبل، كما أن زيارة ماكي سال لمصر في هذا التوقيت لها مغذى كبير وأهمية قصوى، وتعد أكبر دليل على أن مكانة مصر كبيرة ولها تأثير كبير داخل القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، ما يعكس حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع مصر.

الجزائر لها مكانة خاصة في الاتحاد الأفريقي

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الجزائر منذ أيام، واليوم، استقبل رئيس السنغال، وهذا جزء من إدارة استراتيجية تسير عليها مصر لتعزيز علاقتها مع الدول الإفريقية، موضحًا أن الجزائر هي الأخرى لها مكانة خاصة في الاتحاد الأفريقي مع الدولة المصرية، كما أن ماكي سال يبدأ مهامه التمهيدية لرئاسة الاتحاد الأفريقي من القاهرة.

المعاهد الدينية والعسكرية تستضيف أبناء السنغال منذ فترة طويلة

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية دائمًا تسعى إلى دعم التنمية وبناء القدرات البشرية وتقديم الدعم الصحي لأبناء القارة السمراء، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسنغال قديمة جدًا ولها جذور، متابعا: «نحن نسير في الطريق الصحيح في تنويع الأطر الخاصة بالتعاون بين البلدين، ومصر دائمًا لها تأثير ومنفتحة تمامًا على السنغال، والمعاهد الدينية والعسكرية وغيرها تستضيف أبناء السنغال منذ فترة طويلة».

مصر تدعم رئيس الاتحاد الأفريقي القادم

وأوضح العرابي، أن مصر تعمل على تقديم الدعم الآن لرئيس الاتحاد الأفريقي القادم، ومساعدته في عمله، ووضع خط عريض لاستراتيجية واضحة نحو بناء تعاون مع كافة الدول الأفريقية، كما أن مصر تتبنى خطة واضحة لزيادة الاستثمارات بالقارة الأفريقية، وظهر ذلك من خلال الشركات المصرية التي يتم تأسيسها في كافة أنحاء القارة، ما يدعم علاقتها مع الدول الأفريقية.