السيسي: رئاسة مصر لقمة المناخ ستركز على متطلبات أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تبادل الرؤى مع الرئيس السنغالي ماكي سال حول استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27، المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السنغالي في قصر الاتحادية: «أكدت اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ لاسيما أن أفريقيا تعد إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من التداعيات السلبية للظاهرة».

وتابع الرئيس قائلا: «أعربت عن تطلع مصر خلال الفترة القادمة للتشاور المستمر مع السنغال بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل بلورة موقف أفريقي موحد للقضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة لتناولها خلال المؤتمر».

زيارة رئيس السنغال لمصر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء الرئيسين شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وأشاد الرئيس بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

رئيس السنغال يهنئ مصر على استضافة قمة المناخ

وخلال مؤتمر صحفي للرئيسين السيسي وماكي سال، قال رئيس السنغال إنه يعتمد على الدعم الأخوي الذي يرتكز على الصداقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع ماكي سال قائلا: «خلال رئاستنا للإتحاد الأفريقي علينا أن ندافع سويا عن أجندة القارة الخاصة بنا، في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن، وإنني سعيد لعقد قمة المناخ المقبلة كوب 27 في مصر لتناول التغيرات المناخية خلال الفترة الإنتقالية بالنسبة للطاقة وأفريقيا، وهذا سيكون أحد التحديات الكبيرة أمام قارتنا وسنكون بجانب مصر لإنجاح هذه القمة.. وأفريقيا كلها ستكون بجانبك سيدي الرئيس».