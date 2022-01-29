الفخراني: «أبو العروسة» مسلسل بسيط يشبه المجتمع المصري و«ده سر النجاح»

قال الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن عرض حلقات الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، بمثابة يوم عيد لمتابعي المسلسل في مصر العالم العربي، فالجميع ينتظر حلقات الجزء الثالث بفارغ الصبر، موضحا أن الجاليات المصرية والعربية من البلاد المختلفة خارج مصر تشيد كثيرا بحلقات المسلسل وأحداثه من الموسم الأول، حتى الجزء الثالث المقرر عرضه بداية من اليوم، على شاشة «DMC»، مشيرا إلى أن الجزئين الأول والثاني من إنتاج «دي ميديا» للإنتاج الإعلامي.

الفخراني: كان نفسنا نعمل مسلسل أحداثه شبهنا

وأضاف «الفخراني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»: «كان نفسنا نعمل مسلسل أحداثه شبهنا أوي، ومسلسل يبقى لو فيه حاجة نفسنا نعيشها فنعيشها في المسلسل ده، ولذلك لم تلجأ أسرة المسلسل لبناء الديكورات، وكل المشاهد حقيقة، سواء مشاهد الداخلي أو الخارجي، جميعها بيوت ومنازل حقيقة، فهو مسلسل بسيط للغاية ويشبه المجتمع المصري، وهذا هو سر سحر وخلطة مسلسل أبو العروسة».

وتابع الفخراني: «استخدمنا كل حاجة من صناعات اليد بالورش المصرية، ضيفناها في المسلسل علشان تبقى موجودة، المفارش الموجودة في فرش البيت مصنوعة يدويا بأيد مصرية، ولوحات مصنوعة بأيد مصرية، وكل تفاصيل المسلسل من الورش المصرية»، مشيدا بفريق عمل المسلسل: «كل الناس تعبت فيه والكل بقى مهتم أكتر أنه يضيف تفاصيل وتفاصيل أكتر».

مسسل «أبو العروسة» يوميات وليس أجزاء

وأكد رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن صناع المحتوى غير متخوفين من فشل الجزء الثالث لمسلسل «أبو العروسة»، فهو ليس مثل باقي المسلسلات، «مع أبو العروسة الموضوع مختلف ومبنقدمش أجزاء إحنا بنقدم يوميات، والموضوع مختلف، إحنا أكيد قلقانين وأكيد نفسنا ينجح أكتر وأكتر من المواسم الأولى، وأكيد عاملين حساب كل ده، فمسلسل أبو العروسة لا نستطيع أن نقول عنه مسلسل الأجزاء ونقارن جزء بجزء لأنه إذا حدث ذلك ستكون المقارنة ظالمة، فمسلسل أبو العروسة هو يوميات».