قبل ساعات من إذاعتها.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى لـ«أبو العروسة»

ينتظر الجمهور إذاعة أول حلقة من مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، على شاشة قناة «dmc»، بعد 24 ساعة من طرح الحلقة الجديدة على منصة «WatchIt» بشكل حصري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على مدار الجزئين الأول والثاني.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي، حالة من التأهب لدى المشاهدين استعدادا لعرض الحلقة الأولى من المسلسل، وذلك بعد إذاعة مقاطع متفرقة من العمل الدرامي، وفيما يلي أبرز الأحداث التي تضمنتها الحلقة الأولى من الجزء الثالث لـ «أبو العروسة».

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة

- نكتشف في بداية الحلقة الأولى أن «عبد الحميد» يعمل حاليا في أحد دور رعاية المسنين، ولكنه يترك العمل في بداية الأحداث، وهو ما يسبب أزمة للعائلة وتتفاجأ «عايدة» بالأمر، وعلى الجانب الآخر تواجه العائلة أزمة جديدة مع نجلها الأصغر «مرزوق» الذي يمر بمرحلة المراهقة حاليا، خاصة بعد معرفتها بهروبه المستمر من المدرسة.

- تعود «زينة» إلى منزل والدها بعد مشاجرة مع زوجها «طارق»، بسبب رفضه لعملها في الفترة المسائية بالمستشفى التي تعمل بها، وأن وضعه الفترة الأخيرة لم يكن في أفضل أحواله بسبب تعرضه لأزمة مالية خلال فترة جائحة كورونا أدت إلى إغلاق مشروع الخاص، وهو يرفض أي مساعدة من والده.

- بينما يعاني والد «طارق» من مشاكل مع زوجته «وفاء» بسبب سحب مبلغ مالي كبير من البنك، والتي تشك بوجود علاقة بينه وبين إحدى السيدات التي يصرف عليها تلك الأموال

- وضمن الأحداث يفسخ «أكرم» خطبته على إحدى الفتيات ويدخل في حالة من الحزن والإحباط، بينما تدخل شقيقته «هاجر» في خلاف مع خطيبها «يوسف» قبل أيام من موعد زفافها، مما يؤدي إلى غضب والدتها «عايدة» التي تحاول إصلاح الخلاف.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وينطلق عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة «dmc»، بينما يعرض على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة الـ 11 مساء، وتذاع الحلقة الجديدة على منصة «WatchIt» قبل موعد عرضها على التلفزيون بـ 24 ساعة.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، محمد عادل، محمود حجازي وكارولين عزمي، من تأليف وإخراج هاني كمال.