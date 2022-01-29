4 نجوم جدد ينضمون لفريق مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث.. تعرف عليهم

تعود خلال الساعات المقبلة عائلة «عبد الحميد» إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب، إذ ينتظر الجمهور إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث، في تمام الثامنة من مساء اليوم، على قناة «dmc»، وتشهد الحلقة الأولى من المسلسل عدد من الأحداث الجديدة، مع وجود عدد من الشخصيات الجديدة ضمن الموسم الجديد.

تعرف على الشخصيات الجديدة في مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث

يعتبر الفنان نور محمود، من أبرز الفنانين المنضمين إلى فريق عمل مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث، إذ يؤدي شخصية «إبراهيم» ضمن الأحداث، بالإضافة إلى الفنانة الشابة هاجر عفيفي التي تؤدي شخصية «حياة» في المسلسل، بينما انضمت الفنانة وفاء صادق إلى فريق العمل، الذي يضم للمرة الأولى الفنان محمد رضوان بشخصية «حسن» صديق «عبد الحميد»، وذلك بخلاف عدد من الفنانين الشباب.

وذلك بجانب فريق العمل الذي يضم عدد كبير من نجوم الدراما، وهم سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، محمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف وكارولين عزمي، من تأليف وإخراج هاني كمال.

الأزمات تضرب عائلة «عبد الحميد» في أول حلقات أبو العروسة

وشهدت الحلقة الأولى من الموسم الثالث الذي يبدأ عرضه اليوم، عدد من الأحداث الجديدة في عائلة «عبد الحميد» و«عايدة»، أبرزها أن «عبد الحميد» يترك العمل، أما «زينة» الابنة الكبرى تتشاجر مع زوجها «طارق»، بينما يقوم «أكرم» بفسخ خطبته من إحدى الفتيات التي تنتمي إلى مستوى اجتماعي مرتفع، أما «هاجر» فتتشاجر مع خطيبها، وتكتشف العائلة أن نجلهم الأصغر «مرزوق» الذي أصبح في سن المراهقة، يهرب من المدرسة.

وتذاع حلقات الموسم الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الثامنة مساء على قناة «dmc»، وفي تمام الـ 11 مساء على قناة «dmc دراما»، بينما تبدأ «Watch IT» في عرض الحلقة الجديدة حصريا على منصتها قبل عرضها على التلفزيون.