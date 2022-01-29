العثور على جثة عامل بمطعم شهير في 6 أكتوبر داخل بيارة صرف: اختفى 5 أيام

عثر عمال محطة صرف صحي على جثة عامل بمطعم شهير بمدينة 6 أكتوبر، داخل بيارة صرف صحي، دون وجود إصابات ظاهرية بالجثة، بعد اختفائه لمدة 5 أيام، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العثور على الجثة داخل بيارة صرف صحي

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب ببيارة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أن عمال محطة صرف صحي، عثروا على جثة شاب داخل بيارة رئيسية للتجميع من مناطق التجمعات السكنية في طريق الواحات وحدائق أكتوبر، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

العثور على كل متعلقات الشاب مع الجثة

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الحنائية، إلى أن الشاب متغيب عن منزله منذ يوم 24 يناير الجاري، ويعمل بأحد محال الوجبات السريعة الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وجرى العثور بحوزته على متعلقاته وهاتفه المحمول.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها، وينتظر رجال المباحث تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.