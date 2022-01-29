العثور على جثة عامل مقتولا بالرصاص في منطقة جبلية بسوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، عثور الأهالي على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بناحية نزلة علي دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه، وتبين إصابتها بـ«طلقات نارية متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يُفيد بالعثور على جثة عامل، يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابتها بـ«طلقات نارية متفرقة بالجسم».

تفاصيل العثور على الجثة

وبالفحص تبين العثور على جثة «إبراهيم. ع. م. أ»، 32 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وإصابتها بـ«طلقات نارية متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.

إصابة تاجر برصاصة خطأ في مشاجرة

وفي السياق نفسه، تبلغ لمركز جهينة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «علي. م. أ. ق»، 40 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وعربية «تاجر عقارات»، ويقيم دائرة مركز جهينة، مصابًا بـ«طلق ناري بسمانة الساق اليمنى واشتباه نزيف بها».

وبسؤاله قرر أنه أثناء مروره بذات الناحية حدثت إصابته نتيجة طلق ناري من مشاجرة بذات المنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل مقتل شخصين بطلقات نارية في سوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية ووفاة شخصين، إثر وجود خلافات ثأرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي.