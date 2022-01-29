تفاصيل العثور على جثة طالبة ثانوي داخل حمام أسرتها بالغربية

شهدت قرية «كفر صا الحجر»، إحدى قرى مركز بسيون، بمحافظة الغربية، مصرع طالبة في الصف الثالث الثانوي، خنقاً بالغاز، حيث تم العثور على جثتها داخل حمام منزل أسرتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح لدفنها.

إخطار مدير أمن الغربية بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بسيون المركزي بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي، في العقد الثاني من العمر، ومقيمة في قرية «صا الحجر»، دائرة المركز، جثة هامدة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين وفاة طالبة في المرحلة الثانوية، بعد أن تعرضت للإغماء أثناء الاستحمام، بسبب تسرب الغاز ونقص الأكسجين، ولفظت أنفاسها قبل وصولها المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءت القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

العثور على رضيع حديث الولادة بقطور

من جانب آخر، عثر أهالي مركز قطور بمحافظة الغربية، على رضيع حديث الولادة بجوار مبنى البنك الأهلي، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير امن الغربية، إخطاراً بالواقعة، يتضمن العثور على طفل حديث الولادة بجوار مبنى فرع أحد البنوك بمدينة قطور، ملفوفاً داخل بطانية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الطفل إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب إلقاء الطفل في مكان العثور عليه.