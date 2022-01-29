أمين «الوحدة الإفريقية» السابق: مصر أول دولة اعترفت باستقلال السنغال

قال السفير أحمد حجاج، الأمين السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن دولة السنغال أحد أهم الدول الإفريقية، وكانت مصر أولى الدول اعترافا باستقلالها عام 1961، وحينها زار الرئيس السنغالي مصر لمقابلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي تبدأ خلال أيام

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الزيارة الحالية لرئيس السنغال إلى مصر جاءت بعد تأكيداته السابقة على أنه عندما يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي سيحرص على العثور على حل لمشكلة السد الإثيوبي بما يضمن حقوق مصر والتوصل لاتفاق بين الدول.

وأوضح أن رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي ستبدأ خلال أيام بعد انعقاد القمة العادية للاتحاد الأفريقي، كما أن شعب السنغال هو شعب ودود يتبع الوسطية في الديانة الإسلامية، «الدبلوماسية السنغالية معروفه في القارة الأفريقية، وسياسة الدولة الخارجية وسطية لا تنضم لتحالفات».

«حجاج»: مصر تحرص على المشاركة في المؤتمرات السنغالية

وأكد أن هناك آلاف الطلبة السنغاليين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، حيث أن أكبر بعثة للدراسة في مصر هم من السنغال، أما بالنسبة للعلاقات التجارية فيجب العمل على زيادتها، حيث إنها تنمو بشكل دوري وهناك الكثير من الآفاق التي تسمح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: «مصر تحرص على المشاركة في المؤتمرات السنغالية، وبالنسبة لمؤتمر الأمن والسلم في إفريقيا فمصر من الدول دائمة الاشتراك في هذا المؤتمر».