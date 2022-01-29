دبلوماسي سابق: التناقش حول سد إثيوبيا هدف أساسي لزيارة رئيس السنغال

أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بزيارة الرئيس السنغالي ماكي سال للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فذكر أن العلاقات بين البلدين تاريخية وتعود للستينيات وقت استقلال السنغال، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس السنغالي للقاهرة اليوم هو أمر يرتبط بالسد الإثيوبي، كون السنغال في عام 2016 تزعمت في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن موضوع التشارك وتقاسم مياه الأنهار الدولية.

المجتمع الدولي استقر على مبادئ لتقاسم مياه الأنهار بين الدول المتشاطئة

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن المجتمع الدولي استقر على مبادئ أساسية لتقاسم مياه الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة، مشددًا على أن السنغال لها تجربة رائدة على هذا الصعيد بالنسبة لنهر السنغال وتقاسم مياه النهر بين عدة دولة، ويمكن الاعتماد على هذه السابقة الأفريقية وتكرارها بالنسبة للنيل الأزرق وموضوع السد الإثيوبي وكيفية تقاسم مياه النيل الأزرق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

زيارة ماكي سال لمصر تأتي في إطار العلاقات بين البلدين

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن زيارة ماكي سال لمصر تأتي في إطار العلاقات بين البلدين، وتأتي في إطار انفتاح مصر على كامل المناطق في أفريقيا، وهناك تركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار بين مصر ودول منطقة غرب أفريقيا، مؤكدة أن هناك شبه إجماع داخل القارة الإفريقية وتم تأييد ذلك بمجلس الأمن بأن حل أزمة سد النهضة إفريقي، ومصر تؤمن بذلك.