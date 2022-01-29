دعاء عامر: «أعراض كورونا مستمرة والرشح زاد.. ونتيجة المسحة غدا»

أعلنت الإعلامية دعاء عامر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تداول الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، شعورها بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، موضحة أنها أجرت مسحة كورونا وأن النتيجة ستظهر غدا.

دعاء عامر: «عملت تحليل كورونا والمسحة هتظهر بكره»

وكتبت «دعاء» عبر صفحتها: «أنا النهارده حاسة بنفس الأعراض زوري والشرقة والرشح زاد ودوخة وشوية أبرد وشوية أتحر، عملت تحليل كورونا المسحة هتظهر بكره، وربنا يلطف في كل الأحوال الحمدلله وشكرا لكل اللي سأل عليا ودعولي».

وكانت «دعاء» أعلنت، أمس، بشعورها بأعراض كورونا حيث كتبت قائلة: «أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد من إمبارح وعندي دور برد وشوية أبقى بردانة برعشة وشوية أبقى حرانة وخايفة أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، اللي جالهم كورونا الأيام دي أوميكرون حسوا بأعراض إيه وادعولي ولكل مريض بالشفاء التام».

دعاء عامر تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة عبلة الكحلاوي

وحرصت الإعلامية دعاء عامر الأسبوع الماضي، إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي.

قائلة عبر صفحتها: «في ذكرى وفاة د.عبلة الكحلاوي اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت بقلوبنا، اللهم ارحم ماما عبلة حبيبة قلبي واغفرلها وانس وحشتها ووسع قبرها رحيلها ترك بنا فراغا لن يملأه أحد اللهم ارحم من عز علينا فراقها يارب ارحمها برحمتك واجمعني بها في الفردوس الأعلى يارب العالمين».

وكانت كشفت دعاء عن العلاقة القوية التي تربطها بالداعية الراحلة عبلة الكحلاوي والتي استمرت عشرين عاما والتي تعتبرها بمثابة والدتها.

ورثت دعاء عبلة المحلاوي يوم وفاتها قائلة: «كانت دايما شايلة همي وتنصحني وهي اللي تسأل عليا وتكلمني لما تسافر من أي بلد تطمن عليا وكلها حنان وتفكرلي في حلول، وتدعيلي ومعايا بكل إحساسها وعملنا عمرات سوا، وعشنا أيام حلوة سوا، ونجاحات كتير في الشغل والخير سوا اشتغلنا سوا في برامجي سنين طويلة واشتغلنا لله كتير سوا».