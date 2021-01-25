دعاء عامر تنعى عبلة الكحلاوي: «كانت دايما شايله همي»

بكلمات مؤثرة نعت الإعلامية دعاء عامر عبر حسابها على «إنستجرام»، الداعية عبلة الكحلاوي والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكشف دعاء العلاقة القوية التي ربطتها بالداعية الراحلة قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم دكتورة عبلة الكحلاوي رحمة واسعة اتوفت متأثرة بإصابتها بفيرس كورونا،حبيبتي ماما عبله أجمل وأنضف وأخلص قلب، علاقتي بيها من أكتر من عشرين سنة أمي الحنينة اللي كانت بتعيش معايا تفاصيل حياتي فرحي حزني مشاكلى ابتلاءاتي».

وأضافت دعاء: «كانت دايما شايله همي وتنصحني وهي اللي تسأل عليا وتكلمني لما تسافر من أي بلد تطمن عليا وكلها حنان وتفكرلي في حلول، وتدعيلي ومعايا بكل إحساسها وعملنا عمرات سوا، وعشنا أيام حلوة سوا، ونجاحات كتير في الشغل والخير سوا اشتغلنا سوا في برامجي سنين طويلة واشتغلنا لله كتييير سوا».

وتابعت دعاء «كانت بتحب مامتي الله يرحمها وبعد وفاة ماما كانت معايا على طول ودايما تقولي أنا مامتك الله يرحمهم، كنت معاها من أول مؤسسة الباقيات الصالحات، وعشت معاها فرحتها بالمسجد، والمركز الطبي ودار أمي ودار أبي ودار ضنايا، وشوفت فرحتها بإنها بتعمل الخير وتساعد الناس من قلبها وبحب وحنان وإخلاص لله، واتعلمت منها كتير في العبادات والأخلاق والتسامح ومعاملة الناس بحب ورحمة».

وتواصل دعاء «من كام شهر طلعت إشاعة إنها ماتت ولما كلمتها أطمن عليها كانت بتضحك وتقولي هما مستعجلين عليا ليه ما هو معادي جاي جاي ربنا يخرجنا من الدنيا على خير أنا عملت رسالتي في الحياة انتوا كملوا بعدي وكل واحد يعمل رسالته، الله يرحمك يا ماما عبلة وزي ما كنتي بتقولي ربنا يخرجنا من الدنيا على خير ونتجمع سوا في الفردوس الأعلى يا رب».

واختتمت دعاء قائلة «سلميلي على مامتي حبيبتك إن شاء الله تستمتعوا سوا في عليين لحد ما نتقابل كلنا برحمة ربنا، ادعوا لماما عبلة ومامتي وبابايا وكل أمواتنا أسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون».