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«المركزي»: ارتفاع إجمالي الواردات ليصل إلى 19.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021

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كتب: دينا عبدالفتاح ومحمود حمدان ومحمد حمدى وفاطمة نشأت ومصطفى محمود والزهراء مصطفى وتقى حاتم وإسراء محمد و هاجر بركات
09:05 م | السبت 29 يناير 2022
«المركزي»: ارتفاع إجمالي الواردات

«المركزي»: ارتفاع إجمالي الواردات

كشف البنك المركزى المصرى عن التوزيع السلعى لأهم الواردات المصرية حسب درجة الاستخدام بنهاية العام المالى 2020-2021، ليسجل إجمالى الواردات 19.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 19 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بمعدل نمو قدره 3%. وتبلغ قيمة واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها حوالى 2.9 مليار جنيه، تنقسم إلى منتجات بترولية بمبلغ 1.7 مليار جنيه، وبترول خام بمبلغ 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021. كما تسجل قيمة واردات المواد الخام حوالى 2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، ومنها: واردات قمح بقيمة 470 مليون جنيه، وخامات الحديد بقيمة 119 مليون جنيه، والذرة بقيمة 605 ملايين جنيه.

كما تبلغ واردات السلع الوسيطة 6.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بالإضافة إلى السلع الاستثمارية بمبلغ 2.2 مليار جنيه، وعلى صعيد واردات السلع الاستهلاكية بلغت 5.1 مليار جنيه، بجانب الواردات غير الموزعة التى بلغت 611 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

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