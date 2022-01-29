أستاذ إعلام:ارتفاع استهلاك مواقع التواصل الاجتماعي أدى لزيادة الشائعات

قالت الدكتورة نشوى عقل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دائمًا ما يتبع الأسلوب العلمي الدقيق في حصاد مواجهة الشائعات من أجل توضيح الحقائق، «من 2014 وحتى النهارده فيه إنجازات كتير حصلت على الأرض وكل ما يحدث إنجاز كل ما تزيد معدلات الشائعات».

«عقل»: هناك زيادة في استهلاك مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت «عقل»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن زيادة استهلاك مواقع التواصل الاجتماعي إحدى العوامل التي أدت إلى زيادة مثل تلك الشائعات، حيث أن هناك الكثير من المقاييس والمؤشرات العالمية التي ترصد استخدام المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التكنولوجية الخاصة بتدفق المعلومات.

وأوضحت أن شهر يناير من عام 2021 كان أكثر الأعوام رواجا للشائعات «الموجات بتاعة كورونا كانت بدايتها في شهر يناير وده كان أحد الأسباب، وفيه شائعات كتير خرجت من قبل الأمهات المطالبين بإيقاف الدراسة في الجامعات أو المدارس».

وأكدت أنه وبالنسبة للمجال الاقتصادي فقد روج الكثير من الأشخاص شائعات عن اقتطاع حسابات من المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وهو كلام من قبيل العبث وليس له أساس من الصحة، «المراسم الخاصة بالجهاز الحكومي التابع لمجلس الوزراء يقظ جدا تجاه الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالقطاعات التي تمس المواطن العادي».