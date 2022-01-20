مجلس الوزراء يصدر قرارات بضم 6 مشروعات لأعمال المنفعة العامة

أصدر مجلس الوزراء 6 قرارات بضم مشروعات جديدة لأعمال المنفعة العامة، وجاءت القرارات كالتالي:

خطوط مياه العاصمة الإدارية

- القرار رقم 10 لسنة 2022 بإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1,5 مليون م3/ اليوم)، إلى أعمال المنفعة العامة.

- القرار رقم 80 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية ميجرية، مركز أشمون، محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

- القرار رقم 81 لسنة 2022 باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دوران للخلف بمنطقة مطالع الكوبري أعلى مزلقان العصلوجي بمركز الزقايق، محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

ازدواج طريق «الزقازيق - ميت غمر» منفعة عامة

- القرار رقم 82 لسنة 2022 باعتبار مشروع استكمال ازدواج طريق الزقازيق ميت غمر في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

- القرار رقم 83 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو، محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

- القرار رقم 90 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة على شارع أحمد سعيد والمعروفة بالقطعة (4)، وتحمل رقم 30 شارع بين الجناين تقاطع شارع أحمد سعيد - حي الوايلي بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.