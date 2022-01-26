مجلس الوزراء ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق: سخّر قلمه لخدمة قضايا وطنه

نعى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار أخبار اليوم» السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

المجلس يعزي الجماعة الصحفية

وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الأسرة الصحفية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد مجلس الوزراء، أن الصحافة المصرية فقدت أحد كتابها المتميزين والمجتهدين على مستوى مصر والعالم العربي، حيث سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه، ودفاعا عن مهنته، وله مواقف عديدة انحاز فيها لصالح الوطن وجموع المصريين.

قاد بقلمه مسيرة التنزير بقاضايا الوطن

وأشار إلى أن الراحل الكريم، قاد بقلمه الحر المستنير مسيرة التنوير بقضايا الوطن وأولوياته في أوقات عصيبة، وأسهم في كشف ما يُحاك ضده في فترات عصيبة مر بها الوطن الغالي لن ينساها التاريخ.