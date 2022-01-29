 العراق يعلن مقتل 9 عناصر إرهابية نفذت حادث «العظيم» في 3 ضربات جوية

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مقتل أعضاء الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادث العظيم بمحافظة ديالي، وأوضح بيان للخلية الأمنية أنه «بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادث العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيمن ضمن قاطع عمليات ديالي، التي قامت بهذا العمل الإجرامي»، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

مقتل 9 عناصر إرهابية

وأضاف البيان، أن «خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية باشرت بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث جرى القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية»، مؤكدة أنه «مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم».

خلية الإعلام الأمني تعد بعملية أخرى لاحقا

وأوضحت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أنه «لم ولن تنام عيون رجال العراق إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين».