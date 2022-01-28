مصر تدين القصف الإرهابي لمطار بغداد الدولي وتؤكد تضامنها مع العراق

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، 28 يناير الجاري، القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف فجر اليوم، مطار بغداد الدولي، وأسفر عن بعض الخسائر المادية.

وتؤكد مصر على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تُمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه الشقيق، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية.

كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.