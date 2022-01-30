تطورات أزمة أوكرانيا.. كييف تنفي الغزو الروسي وتصف تصريحات أمريكا بحرب نفسية

فى ظل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واقتراب غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وحشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا، أكّد مسؤولون أمريكيون أنَّ حشد روسيا لقواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية يشمل حاليًا إمدادات الدم إلى جانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين، في إشارة لانطلاق الحرب.

وفي الوقت الذي تؤكّد فيه أمريكا استعدادات روسيا لغزو أوكرانيا، أكّدت نائبة وزيرة الدفاع الأوكراني هانا ماليار عدم نقل روسيا إمدادات دم ومواد طبية أخرى إلى قواتها المحتشدة بالقرب من حدود بلادنا، قائلة: «هذه المعلومات غير صحيحة».

أوكرانيا تنفي التصريحات الأمريكية عن اقتراب الغزو الروسي

وأضافت نائبة وزيرة الدفاع الأوكراني، أنَّ مثل تلك الأخبار هي أحد عناصر الحرب الإعلامية والنفسية، منوهة إلى أنَّ الغرض من مثل هذه المعلومات هو نشر الفزع والخوف في المجتمع الأوكراني.

جاءت التصريحات الأوكرانية بعد إعلان 3 مسؤولين أمريكيين إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادات الدم إلى جانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتشير تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا وفقًا لقناة «العربية».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، قد تحدثت عن نشر موسكو لدعم طبي في إطار الحشد الروسي على حدود أوكرانيا.

استعدادات عالمية للحرب

ويشير الخبراء إلى أنَّ إمدادات الدم أساسية في تحديد المدى الذي وصل إليه الاستعداد العسكري الروسي.

وعن الاستعداد العالمي للحرب، تجري روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا محادثات خلال أسبوعين بشأن الصراع في أوكرانيا، فيما يلتقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي، مع الرئيس الأوكراني ورئيس وزرائه يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف لبحث مواجهة العدوان الروسي.