لافروف: الولايات المتحدة تستخدم رئيس أوكرانيا لتصعيد التوتر حول روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة «تستخدم نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتصعيد التوتر حول روسيا»، في ظل توتر متصاعد بين البلدين فيما يتعلق بالصراع بشأن أوكرانيا.

لافروف: الهدف الرئيسي لواشنطن ليس مصير أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة: «إنهم يستخدمون زيلينسكي ونظامه من أجل تصعيد التوتر، فالهدف الرئيسي لواشنطن ليس مصير أوكرانيا على الإطلاق، وإنما تصعيد التوتر حول روسيا، ثم الالتفات إلى الصين، كما يكتب علماء السياسة الأمريكيون أنفسهم»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد لافروف، أن الولايات المتحدة هي من يستطيع إجبار أوكرانيا على الامتثال لاتفاقيات مينسك.

أمريكا فقط يمكنها إجبار أوكرانيا على الالتزام باتفاقيات مينسك

وأضاف في هذا الصدد: «أن الرئيس بايدن، ووزير خارجيته، أكدا أنهما يرغبان في المساعدة في تنفيذ اتفاقيات مينسك، بما في ذلك منح (دونباس) وضع الحكم الذاتي»، مضيفًا: «إذا استطاعوا إجبار كييف على الالتزام باتفاقيات مينسك، ولا أحد سواهم يستطيع فعل ذلك، فإننا سنكون راضون عن هذه النتيجة، ولكن حتى الآن من الصعب أن نصدق ذلك».

وكان الكرملين، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، أن الغرب تجاهل المخاوف الأمنية لموسكو، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيرته لألمانية، أولوية مسألة عدم توسع حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ونشر أسلحة هجومية تمثل تهديدا لروسيا.