«ميرور» البريطانية: بوتين يستطيع غزو أوكرانيا في 48 ساعة

نقلت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم، عن حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ​​أن غزو أوكرانيا من جانب روسيا، يستغرق 48 ساعة كحد أقصى.

يومان فقط للسيطرة على أوكرانيا

وقال كونستانتين مالوفيف، الذي يدير مجموعة استثمارية وإعلامية مؤيدة للكرملين لوسائل إعلام، إن الأمر يستغرق يومين للسيطرة على أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا، أو على الأقل حرب طويلة الأمد، لأن الاختلاف في الإمكانات العسكرية كبير جدا بحيث لا يمكن أن تكون هناك سوى عملية لإرغام السلام.

وأضاف أن الأمر يستغرق 48 ساعة كحد أقصى، ولا يمكننا التحدث عن جبهات مختلفة، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

أوكرانيا تحت سيطرة أمريكا وبريطانيا

واعتبر مالوفيف، أن أوكرانيا الآن تحت سيطرة وإدارة الولايات المتحدة وبريطانيا بالكامل، لافتا إلى أن التعامل معها يكون على هذا الأساس من قبل موسكو.

وذهب رجل الأعمال المقرب من الرئيس الروسي إلى أن القوات الخاصة الأميركية والبريطانية هي بالفعل على الأراضي الأوكرانية، كما وصلت أيضا القوات الخاصة الكندية، محذرا من أن تقود القوات الغربية أوكرانيا لحرب انتحارية خاسرة، تؤدي لإراقة الدماء من الطرفين.

وتقدر أوكرانيا الآن عناصر القوى العسكرية الروسية المتأهبة للنزاع بما يقرب من 120 ألف جندي، وهي قوة كافية لتنفيذ غزو جزئي أو كامل لأوكرانيا، وفقا للخبراء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمس، إن الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لم يتجاوبا مع المطالب الأمنية الرئيسية لروسيا في المواجهة حول أوكرانيا، لكنه أبدى الاستعداد لمواصلة الحوار.