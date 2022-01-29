«المركزي»: إجمالي الصادرات يسجل 8.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021

كشفت أحدث نشرة صادرة عن البنك المركزى المصرى عن صادرات مصر حسب التوزيع الجغرافى، ليبلغ إجمالى الصادرات 8.1 مليار دولار بنهاية الربع الرابع للعام المالى 2020-2021 «بنهاية يونيو 2021».

وتتصدر دول الاتحاد الأوروبى قائمة الدول المستوردة من مصر، لتستحوذ على 32.3% من إجمالى صادرات مصر، بقيمة 2.61 مليار دولار بنهاية يونيو 2021. وتليها الدول العربية فى المركز الثانى لتستحوذ على 19.2% من إجمالى صادرات مصر، بقيمة 1.55 مليار دولار بنهاية يونيو 2021. وتأتى الدول الآسيوية «غير العربية» فى المركز الثالث، بحصة سوقية قدرها 19% من إجمالى الصادرات، بقيمة 1.54 مليار دولار بنهاية يونيو 2021. وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بوزن نسبى 11% من إجمالى صادرات مصر، بقيمة 892 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021. وتستحوذ الدول الأوروبية الأخرى على 7.9% من إجمالى صادرات مصر، بقيمة 643 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، كما تستورد الدول الأفريقية «غير العربية» من مصر بقيمة 166 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.