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محمود مسلم

«تنمية الصادرات» يختتم استراتيجيته الأولى بنتائج قياسية

كتب:

دينا عبدالفتاح ومحمود حمدان ومحمد حمدى وفاطمة نشأت ومصطفى محمود والزهراء مصطفى وتقى حاتم وإسراء محمد و هاجر بركات
11:41 م | السبت 29 يناير 2022
مرفت سلطان

مرفت سلطان

البنك المصري لتنمية الصادرات

تمكّن البنك المصرى لتنمية الصادرات من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من تداعيات كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 47.93% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 42.71 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 63.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 30.41% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 28.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 36.62 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 39.53% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 54.09 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 75.47 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

التجاري وفا بنك

تمكّن «التجارى وفا بنك إيجيبت» من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من تداعيات كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 69.63% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 21.393 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 36.29 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 20.48% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 17.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 21.24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 41.91% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 31.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 44.90 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

بنك كريدي أجريكول

نجح بنك كريدى أجريكول- مصر فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من تداعيات كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 14.16% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 39.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 45.24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021. كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 20.20% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 23.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 28.26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 13.21% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 50.50 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 57.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

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