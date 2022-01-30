طفل وسيدة.. أول ضحايا العاصفة «مالك» في أوروبا

لقت امرأة، مصرعها جراء الرياح القوية التي تسببت فيها العاصفة «مالك» في اسكتلندا، والتي تهب على أجزاء من أوروبا، وقالت الشرطة، أمس السبت، إن المرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بها في مدينة أبردين، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الرياح العاتية تسببت بمصرع طفل «9 سنوات»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهبت رياح بسرعة تبلغ نحو 140 كيلومتراً في الساعة على الساحل الشرقي لاسكتلندا، فيما ألغت السلطات مباراتين لكرة القدم كإجراء احترازي.

انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل شمال إنجلترا

كما تسببت «مالك» في أضرار بشمال إنجلترا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل بسبب انقطاع الخطوط، فيما عطلت العاصفة حركة القطارات في ألمانيا والدنمارك

تعليق حركة القطارات الإقليمية في «جزيرة زيلاند» بـ الدنمارك

وفي الدنمارك، تستعد البلاد، لوصول العاصفة «مالك»، ونقلت السلطات، 20 شخصا، في بلدة فريدريكسوند، يحتاجون إلى رعاية يومية إلى منطقة آمنة، وفقاً لما ذكره تليفزيون «تي في 2»، فيما شهدت «جزيرة زيلاند»، تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية تقريباً.

وأشارت وكالة «ريتساو»، إلى أن 10 آلاف عامل طوارئ في جميع أنحاء البلاد في حالة جهوزية.

وفي ألمانيا، شهد شمال البلاد ليلة عاصفة، كما حذرت هيئة «الأرصاد الجوية» الألمانية من العواصف التي تجلب رياحا عاصفة إلى الساحل وفي النصف الشمالي الشرقي من البلاد.

وتم إلغاء وتأجيل العديد من رحلات القطارات في أقصى شمال ألمانيا، فيما تم استدعاء ضباط الشرطة ورجال الإطفاء لإزالة الأشجار المتساقطة، في ولايات: شليسفيج هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن.