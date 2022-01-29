الأرصاد تكشف حقيقة وصول عاصفة «ياسمين» الثلجية إلى مصر

حالة من القلق الشديد سيطرت على المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد أن تعرض عدد من الدول العربية مثل لبنان والعراق إلى عاصفة ثلجية تدعى «ياسمين»، وازدادت المخاوف من تأثر مصر بتلك العاصفة، بعد أن شهدت كافة محافظات مصر انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن تأثير عاصفة ياسمين الثلجية على مصر، وما إذا كانت ستؤثر على انخفاض درجات الحرارة بالشكل الكبير الذي شهدناه الأسبوع الماضي مرة أخرى، بعد أن شهدت البلاد تحسنا تدريجيا في الطقس وارتفاع درجة الحرارة.

هل تؤثر عاصفة ياسمين الثلجية الموجودة في لبنان على مصر؟

تواصلت «الوطن» مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية؛ لمعرفة مدى تأثر مصر بعاصفة ياسمين الثلجية الموجودة في لبنان، والتي أوضحت أن مصر لن تتأثر بعاصفة ياسمين الثلجية الموجودة في لبنان والعراق والأردن ومناطق بلاد الشام وبعض الدول العربية، فعلى مدار الساعات الماضية بدأنا بالشعور بالتحسن في الأحوال الجوية، بعد أن انحصرت فرص سقوط الأمطار الغزيرة على كافة المناطق.

وأشارت «غانم» خلال حديثها لـ «الوطن»، إلى أن درجات الحرارة المنخفضة التي شهدناها على مدار الأسبوع الماضي بدأت في الارتفاع التدريجي، بعد المرور بذروة انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة خلال الأيام المقبلة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية، والتي جاءت اليوم لتسجل 15 في القاهرة، بينما تصل غدا إلى 16، وبحلول يوم الأربعاء ستصل إلى 19 درجة في القاهرة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عاصفة ياسمين الثلجية، والتي وصلت درجات الحرارة في البلاد التي تعرضت لها إلى أقل من 6 درجات مئوية تحت الصفر، لن تؤثر على حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الدكتورة منار غام، أن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع قد تشهد بعض التغيرات، فبحلول يوم الاثنين المقبل من المتوقع أن تزيد كميات الأمطار بشكل نسبي، تأثرا بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط، ليس له علاقة بالعاصفة ياسمين، ولكن دائما ما تحدث تلك الانخفاضات الجوية في فصل الشتاء.

ولفتت «غانم»، إلى طقس نهاية الأسبوع الحالي، والذي من المتوقع أن يؤثر عليه منخفض جوي آخر، قد يؤدي إلى زيادة كميات الأمطار مرة أخرى.

العاصفة ياسمين في لبنان

تعد لبنان من أكثر الدول التي تضررت من العاصفة ياسمين، إذ أن درجات الحرارة بها وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر، ما أدى إلى تراكم جبال الثلوج في الطرقات، التي وصل ارتفاعها إلى 1000 متر، ما جعل الحكومة في لبنان تحذر المواطنين من القيادة على الطرقات إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية، أن العاصفة ياسمين الثلجية هي أقصى عاصفة مرت بها البلاد منذ تسعينات القرن الماضي.