الجليد يعوق حركة السيارات بلبنان.. والأرصاد: عاصفة جوية جديدة «فيديو»

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو أظهر بعض السيارات أثناء انزلاقها واصطدامها ببعضها البعض في «محلة الكحالة»، جراء الجليد على الطرق.

وأظهر مقطع الفيديو المصور، انزلاق العديد من السيارات ببطء لتصطدم بالسيارات الأخرى، وطلبت غرفة التحكم المروري فى لبنان، من السائقين ضرورة توخي الحذر وتقليل السرعة على طريق الكحالة حتى «مستديرة عاليه»، بعد تكون طبقة من الجليد على الطريق.

بسبب الجليد... إنزلاق وتصادم سيارات في منطقة الكحّالة pic.twitter.com/kMyInzxN37 — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) January 17, 2022

الطقس السيئ فى لبنان

وتستعد لبنان، اليوم الثلاثاء، لاستقبال عاصفة جوية جديدة تؤدى إلى انخفاض شديد فى درجات الحرارة تصل إلى ما تحت الصفر، وتستمر حتى الخميس المقبل، ووفقا لما ذكره موقع «لبنان 24»، فإن العاصفة أُطلق عليها اسم «هبة»، وهي العاصفة الأولى التي تضرب لبنان خلال العام الجاري، مع رياح تتجاوز سرعتها 95 كيلومترا فى الساعة، وثلوج تصل إلى 600 متر.

سبب اسم العاصفة

وأوضح رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان مارك وهيبي، أنّ سبب إطلاق اسم «هبة» على العاصفة يرجع إلى اعتياد لبنان على إطلاق أسماء الأشخاص على العواصف، ويعتمد الاسم على قوة العاصفة وتأثيرها على حركة الناس، واصفا العاصفة بأنها العاصفة الأولى الأعنف التي تضرب البلاد حيث تحمل معها هطول أمطار غزيرة، و ثلوج على مرتفعات متدنية تصل إلى 600 متر، ورياح شديدة قد تصل إلى 100 كيلومترا في الساعة.

وحذر «وهيبي»، المواطنين من سرعة الرياح وخطورتها، موصيا بعدم الخروج من المنازل والوقوف أو ركن السيارات بجانب اللافتات الإعلانية، داعيا إلى ضرورة تمكين الألواح لتجنب سقوطها، وأوصى مالكي السفن بتجنب الإبحار بسبب ارتفاع الموج.