الحكم على المتهمين في قضية كتائب حلوان بعد قليل

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، حكمها على 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

اتهامات

ويواجه المتهمون في قضية كتائب حلوان، العديد من الاتهامات، ومنها تشكيل مجموعات مسلحة، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة والأبراج ومحولات الكهرباء.

وأوضحت التحقيقات، أنّ المتهمين تولوا في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، قيادة جماعة تأسست بما يخالف أحكام القانون، لتعطيل أحكام الدستور والدعوة إلى ذلك، كما حاولت منع مؤسسات الدولة عن ممارسة مهامها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالسلم الاجتماعي.

جرائم المتهمين

وبيّنت التحقيقات، أنّ إجمالي التلفيات والخسائر بسبب جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ومهاجمة المنشآت العامة والشرطة وإضرام النيران، في وحدة مرور حلوان وإدارة شرطة نجدة حلوان، تمثل في حرق 8 سيارات، وإضرام النيران في مركبات تابعة للشرطة، والتعدي على نقطة شرطة عين حلوان، فضلا عن تخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر، لتبلغ قيمة التلفيات 620 ألفا و684 جنيها، كما قدّمت جهات التحقيق إفادة من وزارة الداخلية، بأنّ سيارتي الشرطة في الواقعة غير تابعين لأمن القاهرة.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق، وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، واستمرار حبس 125 متهمًا وضبط وإحضار باقي المتهمين.